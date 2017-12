Bolsa volta a cair e fecha o mês com perda de 1,73% A bolsa paulista voltou a cair nesta sexta-feira (2,39%) e encerrou janeiro com perda de 1,73%, apesar dos sucessivos recordes neste mês, quando chegou a superar os 24 mil pontos. A queda de 6% na quinta-feira, motivada pelo temor da volta da inflação no Brasil e pela provável alta dos juros nos Estados Unidos, foi determinante para o resultado do mês e de hoje. A bolsa encerrou o dia em 21.851 pontos, com volume financeiro de R$ 1,321 bilhão. O dólar fechou praticamente estável, com discreta alta de 0,03%, cotado a R$ 2,932. No acumulado do mês, a moeda norte-americana registrou valorização de 1% sobre o real. Por volta das 18h40, risco Brasil subia 27 pontos, para 501 pontos. O C-Bond, título brasileiro mais líquido no exterior, caiu 1,3%, para US$ 0,97. Já no mercado monetário brasileiro, as taxas futuras tiveram uma ligeira queda. O DI janeiro/2005, o mais líquido, recuou a 15,74% contras a máxima de 16,10% na quinta-feira.