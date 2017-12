Bolsa volta a subir com boas notícias As boas notícias, tanto internas como externas, animaram a bolsa paulista na véspera do envio das reformas previdenciária e tributária ao Congresso. Depois de ter subido 2,77% ontem, a Bovespa avançou hoje 1,73%, para 12,677 pontos, com bom volume financeiro de R$ 904 milhões. No ano a bolsa de São Paulo registra valorização de 12,50%. No cenário interno, a provável primeira emissão de títulos soberanos do governo Lula e a melhora na avaliação do risco pela agência Standard & Poor´s foram muito bem recebidas pelos investidores. No mercado internacional, as bolsas norte-americanas também subiram: Dow Jones mais 0,37% e Nasdaq, 0,62%.