Bolsa volta a subir e dólar fecha abaixo de R$ 2,18 Depois de dois dias de realização de lucros - venda de ações para apurar o ganho obtido nos últimos dias -, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a fechar em alta nesta Quinta-feira. O bom desempenho das bolsas em Nova York pelo segundo dia consecutivo, o fluxo de investimentos, a queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - e ainda as perspectivas de inflação para este ano ajudaram o mercado a ter um dia positivo. O volume financeiro superou os R$ 2 bilhões e o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 1,05%, com 36.882 pontos. O dólar comercial operou em baixa o dia todo e encerrou abaixo do piso de R$ 2,1800, cotado a R$ 2,1700, em queda de 0,73%. O juro alto do País combinado com o risco Brasil em nível histórico de baixa e a alta das Bolsas asseguraram a continuidade do fluxo cambial positivo, o que aumenta a depreciação do dólar frente ao real.