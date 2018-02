Bolsas asiáticas abrem a semana em baixa

Depois de dias seguidos abrindo e fechando em alta, as bolsas asiáticas começaram esta semana em baixa. A Bolsa de Tóquio caiu 1,20% e a de Hong Kong, 3,1%. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu na abertura 163,80 pontos (1,20%), até 13.465,36. O Topix, que reúne todos os principais ativos, teve baixa de 12,50 pontos (0,93%), até 1.332,27. O dólar abriu nesta segunda-feira, 28, o mercado de divisas de Tóquio a 106,70 ienes, frente aos 107,63 ienes da jornada anterior. O euro começou o dia sendo cotado a 156,75 ienes, frente aos 158,84 ienes de sexta-feira, ou US$ 1,4688, contra os US$ 1,4757 de sexta-feira. A queda foi mais acentuada em Hong Kong. O índice Hang Seng perdeu na abertura do pregão 779,98 pontos (3,1%), até 24.342,39. Na bolsa de Cingapura, o índice Straits Times caiu 45,92 pontos (1,45%) na abertura, até 3.113,56. Já em Bangcoc, o indicador SET perdeu 9,13 pontos (1,20%), para 750,59 unidades. O índice composto JCI da Bolsa de Valores de Jacarta caiu 28,67 pontos (1,09%), até 2.574,05 unidades. O índice PSEI da Bolsa de Valores de Manila baixou 24,67 pontos (0,76%), para 3.212,74 unidades. Enquanto o índice KLCI da Bolsa de Kuala Lumpur caiu 6,82 pontos (0,48%), até 1.398,58 unidades.