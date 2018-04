Bolsas asiáticas abrem com resultados mistos

As Bolsas asiáticas iniciaram o pregão desta quarta-feira, 19, com resultados mistos, após fecharem em queda na terça-feira. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio abriu com alta de 1,77 ponto (0,02%), até 8.330,18 pontos. Já o Topix, que reúne as ações mais negociadas, sbiu 4,68 pontos (0,56%), até 840,12 pontos. O dólar abriu em leve alta no mercado de divisas de Tóquio, negociado a 96,75 ienes, frente aos 96,60 ienes da jornada anterior. O euro era cotado a 122,25 ienes, em comparação com os 122,19 ienes do fechamento anterior. Já com o dólar o euro era negociado a US$ 1,2632, frente aos US$ 1,2649. O indicador Kospi da Bolsa de Valores de Seul subia 2,58 pontos (0,25%), aos 1.038,74 pontos. Já o índice das empresas de tecnologia Kosdaq aumentou 4,68 pontos (1,53%), aos 309,94 pontos. O índice PSEI da Bolsa de Manila subia 35,77 pontos (1,91%), aos 1.909,37. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caía 88,52 pontos (0,68%), aos 12.827,37. O índice JKSE de Jacarta caía 16,53 pontos (1,39%), aos 1.173,33. Em Cingapura, a queda do índice Straits Times era de 10,51 pontos (0,62%), aos 1.682,04. O índice SET de Bangcoc perdia 0,73 ponto (0,17%), aos 420,70. O índice KLCI de Kuala Lumpur diminuia 4,29 pontos (0,49%), aos 878,80.