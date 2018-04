Bolsas asiáticas abrem com resultados mistos

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta sexta-feira, 13, com resultados mistos, devido as incertezas em relação à eficiência dos planos de estímulo fiscal e financeiro nos Estados Unidos. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 0,72%, para 7.760,86 pontos. Por sua vez, o indicador Topix aumentava 0,36%, para 763,04 pontos. O dólar abriu em alta no mercado de divisas de Tóquio, a 90,66 ienes, contra os 90,15 ienes do último fechamento. O euro era cotado a 116,83 ienes e a US$ 1,2885, frente às cotações de 116,61 ienes e de US$ 1,2935 da jornada anterior. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong aumentava 86,51 pontos (0,65%), aos 13.314,81. O índice Straits Times, da bolsa de Cingapura, ganhava 11,16 pontos (0,66%), aos 1.696,12. O índice KLCI, da bolsa de Kuala Lampur, subia 0,72 pontos (0,08%), aos 895,32. O índice JKSE, da bolsa de Jacarta, ganhava 1,45 ponto (0,11%), 1.326,87 pontos. O índice SET, da bolsa de Bangcoc, aumentava 2,02 pontos (0,46%), 442,65 pontos. O indicador Kospi, do mercado sul-coreano, caía 0,21 pontos (0,02%) para se situar em 1.179,63 unidades. O índice de valores tecnológicos Kosdaq ganhava 3,59 pontos (0,93%) até os 389,51 pontos. O índice seletivo Psei, da Bolsa de Valores de Manila, caía 0,40 ponto (0,05%), aos 1.923,70, na abertura do pregão desta sexta-feira.