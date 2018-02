Bolsas asiáticas abrem em alta com exceção de Tóquio

As bolsas asiáticas abriram em alta no pregão desta quarta-feira, 30, com exceção do mercado japonês. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, caiu 0,9%, alcançando 13.357,49 pontos, na abertura. O indicador Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, caiu 0,61%, para 1.320,58 pontos. O dólar abriu em alta no mercado de divisas japonês, a 107 ienes, frente aos 106,74 ienes de terça-feira. O euro também começou o dia em alta, a 158,05 ienes e a US$ 1,4770, frente às cotações de 157,6 ienes e de US$ 1,4764 registradas no dia anterior. Ao meio dia, o Nikkei ganhou 15,71 pontos (0,12%), até os 13.494,57 pontos. O Topix avançou 7,85 pontos (0,59%), alcançando 1.336,58 pontos. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong operava nos primeiros minutos em alta de 313,35 pontos (1,29%), aos 24.605,15. Na Bolsa de Manila, o índice PSEI avançava 1,81%, aos 3.282,65 pontos. O índice Straits Times da Bolsa de Cingapura abriu em alta de 33,18 pontos (1,09%), aos 3.015,82. Em Bangcoc, o índice SET operava nos primeiros minutos do pregão em alta de 6,23 pontos (0,83%), aos 761,10. O índice composto JKSE da Bolsa de Jacarta avançava em alta de 19,44 pontos (0,75%), aos 2.627,28. O índice composto KLCI da Bolsa de Kuala Lumpur operava em alta de 7,03 pontos (0,51%), aos 1.395,53.