Bolsas asiáticas abrem pregão em alta

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta sexta-feira, 6, com resultados positivos, com exceção do mercado sul-coreano. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 2,53%, para 8.150,96 pontos. Por sua vez, o indicador Topix avançava 2,02%, para 802,37 pontos. O dólar abriu em alta no mercado de divisas de Tóquio, a 91,17 ienes, contra os 89,48 ienes do último fechamento. O euro era cotado a 116,60 ienes e a US$ 1,2787, frente às cotações de 114,94 ienes e de US$ 1,2845 da jornada anterior. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong ganhava 356,86 pontos (2,71%), aos 13.535,76. Em Manila, o índice composto Psei aumentava 50,27 pontos (2,66%), aos 1.942,34. O índice SET, da bolsa de Bangcoc, estava em 438,06 pontos, após subir 4,62 (1,06%). Em Cingapura, o índice Straits Times ganhava 15,33 pontos (0,90%), aos 1.719,93. O índice seletivo JKSE, da bolsa de Jacarta, subia 9,48 pontos (0,71%), aos 1.337,55. Em Kuala Lumpur, o índice seletivo KLCI estava em 885,93 pontos, após subir 5,98 (0,68%). O indicador Kospi do mercado sul-coreano caía 8,32 pontos (0,69%) para se situar em 1.187,05 pontos. O índice de valores tecnológicos Kosdaq ganhava 0,27 pontos (0,07%) até 379,15 pontos.