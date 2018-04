Bolsas asiáticas abrem pregão em alta

A maioria das bolsas asiáticas abriu o pregão desta quinta-feira, 26, em alta, na contramão do mercado de Nova York. Veja também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 43,26 pontos (0,58%), aos 7.504,48. Já o índice Topix, que reúne as ações mais negociadas, aumentava 3,15 pontos (0,42%), até 748,77. O dólar abriu em leve alta no mercado de divisas de Tóquio, negociado a 97,41 ienes, frente aos 97,15 da jornada anterior. O euro era cotado a 123,93 ienes, frente aos 125,07 ienes do dia anterior. Com o dólar, o euro era negociado a US$ 1,2720, frente a US$ 1,2871 da última jornada. O indicador Kospi do mercado sul-coreano ganhava 10,63 pontos (0,99%) para se situar em 1.077,71 pontos. O índice de valores tecnológicos Kosdaq aumentava 4,80 pontos (1,32%) até 366,88 pontos. O indicador SET, da bolsa de Bangcoc, subia 1,33 pontos (0,3%), aos 435,57. O índice composto KLCI, da bolsa de Kuala Lumpur, estava em 896,70 pontos, após ter alta de 0,19 (0,02%). Já em Cingapura, o índice Straits Times ganhava 1,12 ponto (0,07%), aos 1.617,91. O índice seletivo Psei, da Bolsa de Valores de Manila, caía 2,52 pontos (0,13%), aos 1.884,58. O índice composto JKSE, da bolsa de Jacarta, perdia 2,85 pontos (0,22%), aos 1.297,26.