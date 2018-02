Bolsas asiáticas atingem recordes por resultados de empresas As bolsas de valores da Ásia encerraram em alta na sexta-feira, impulsionadas por ganhos com ações do setor de tecnologia, como LG Electronics e Canon. A maior parte dos mercados asiáticos pegou carona no movimento das bolsas norte-americanas. O índice Dow Jones marcou novo recorde de fechamento na quinta-feira, depois de resultados trimestrais de grandes empresas de tecnologia como a IBM superarem as expectativas. A bolsa de TÓQUIO fechou em alta de 0,23 por cento, a 18.157 pontos. O índice MSCI, que reúne ações de outros mercados da Ásia, subiu 1,68 por cento, a 572 pontos. Em SEUL, o principal indicador avançou 2,36 por cento, atingindo o maior nível da história da bolsa, a 1.983,54 pontos. A bolsa foi impulsionada pela alta das ações da LG Electronics, que divulgou o resultado mais forte dos últimos três anos. "Não somente os resultados nos Estados Unidos foram bons, mas também os balanços domésticos têm sido bons até agora", disse Park Suk-hyun, analista da Kyobo Securities. Na AUSTRÁLIA, a bolsa de Sydney subiu 0,59 por cento, para 6.421 pontos, definindo o 35o recorde de fechamento do ano. Enquanto isso, em TAIWAN, a bolsa avançou 1,19 por cento, a 9.585 pontos. HONG KONG registrou valorização de 1,2 por cento, aos 23.291 pontos, e em CINGAPURA houve alta de 1,3 por cento, para 3.651 pontos.