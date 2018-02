Bolsas asiáticas avançam com aumento do apetite por risco As bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas por expectativas de que os programas de estímulo de governos sustentarão a recuperação econômica, enquanto o dólar chegou ao menor nível em 15 meses diante da avaliação de que o juro nos Estados Unidos continuará perto de zero.