Bolsas asiáticas desabam arrastadas pela queda de Wall Street

As Bolsas asiáticas abriram em forte queda o pregão desta quinta-feira, 20, arrastadas pela queda de Wall Street e pela crescente incerteza na economia global. A Bolsa de Tóquio se situou novamente abaixo dos 8 mil pontos, depois de três semanas. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio abriu com queda de 304,74 pontos (3,68%), aos 7.968,48 pontos. Já o Topix, que reúne as ações mais negociadas, baixou 27,71 pontos (3,35%), aos 799,72 pontos. O dólar também abriu em baixa, cotado a 95,92 ienes, frente aos 96,73 ienes da jornada anterior. O euro era cotado a 119,89 ienes, em comparação com os 122,32 ienes da jornada anterior. Em relação ao dólar, a moeda européia era trocada a US$ 1,2495, abaixo dos US$ 1,2645 da jornada anterior. Em Seul, o indicador Kospi caía 49,36 pontos (4,85%), aos 967,46 unidades. O índice de ações de empresas tecnológicas Kosdaq perdia 13,05 pontos (4,39%), aos 284,36 pontos. Os outros mercados asiáticos também abriram em baixa. O índice PSEI da Bolsa de Manila caía 60,36 pontos (3,16%), aos 1.847,82. Em Jacarta, o índice JKSE perdia 40,28 pontos (3,41%), aos 1.140,07. Em Cingapura, o Straits Times perdia 47,48 pontos (2,85%), aos 1.618,11. O índice SET da Bolsa de Bangcoc operava em baixa de 8,89 pontos (2,1%), aos 420,70. O indicador KLCI de Kuala Lumpur caía 14,68 pontos (1,67%), aos 862,97. As bolsas de valores dos Estados Unidos despencaram para o menor nível em cinco anos e meio na quarta-feira, enquanto investidores se preparavam para uma longa desaceleração econômica e executivos do setor automobilístico previam uma grande calamidade se não houver ajuda do governo. O índice Dow Jones teve forte queda de 5,07%, a 7.997 pontos. O Standard & Poor's 500 despencou 6,12%, a 806 pontos. O Nasdaq tombou 6,53%, a 1.386 pontos. Essa foi a primeira vez que o índice Dow Jones fechou abaixo dos 8 mil pontos desde 31 de março de 2003, quando fechou com 7.992 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq ultrapassaram as mínimas da última semana, que marcavam os níveis mais baixos em mais de cinco anos. A Europa elabora um plano que vai usar 1% de seu Produto Interno Bruto (PIB) para combater a recessão. Na quarta-feira, o governo alemão revelou que o plano da União Européia prevê 130 bilhões para um pacote de incentivos a diferentes setores. Alemanha, Itália e Reino Unido terão planos próprios, com recursos bilionários.