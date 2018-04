Bolsas asiáticas desabam na abertura seguindo Wall Street

As Bolsas asiáticas abriram o pregão em baixa nesta sexta-feira, 21, depois de uma nova derrubada de Wall Street na quinta-feira e a crescente incerteza sobre a crise financeira global. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caía 238,48 pontos (3,10%), aos 7.464,56 pontos. Já o Topix, que reúne as ações mais negociadas, baixava 24,78 pontos (3,17%), aos 757,50 pontos. O dólar abriu em baixa no mercado de divisas de Tóquio, cotado a 94,04 ienes, frente aos 95,23 ienes da jornada anterior. O euro abriu em baixa no mercado de divisas de Tóquio, cotado a 116,97 ienes, frente aos 119,12 ienes da jornada anterior. Com o dólar, a moeda européia era negociado a US$ 1,2435, frente aos US$ 1,2507. Em Seul, o indicador Kospi perdia 18,95 pontos (2%), aos 929,74 pontos. Já o índice de ações das empresas tecnológicas Kosdaq caía 6,27 pontos (2,30%), até os 266,79 pontos.