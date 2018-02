Bolsas asiáticas despencam e investidores migram para títulos A maior parte das bolsas asiáticas caiu mais de 8 por cento com os investidores em pânico devido ao risco de que uma recessão nos Estados Unidos engatilhe uma recessão global, com os futuros em Wall Street indicando abertura em forte queda. Metais industriais como zinco e cobre caíram e o petróleo recuou muito ante suas recentes altas com a perspectiva de uma redução na demanda. Para evitar riscos, investidores passaram a voltar seus investimendos para títulos do governo. De Tóquio a Sydney as bolsas caíram entre 4 e 8 por cento, com índice indiano Sensex despencando mais de 11 por cento, levando a uma interrupção na sessão. "Parece um funeral", afirmou Ken Masuda, operador de equities na Shinko Securities em Tóquio. "Ninguém sabe o que vai acontecer hoje em Nova York. Parece que ficamos cegos, não se sabe o vai vir". "Até vermos Nova York, só o que podemos fazer é vender", concluiu. Todos os olhos estão voltados para o Bank of America mais tarde, ansiosos para ver se há mais baixas contábeis relacionadas à hipotecas. O índice japonês Nikkei fechou em queda de 5,7 por cento, no pior nível em 28 meses e sua maior queda percentual desde os ataques de 11 de setembro. O índice acumula queda de 9 por cento esta semana pelo medo de uma recessão na maior economia do mundo. Na bolsa da Coréia do Sul a queda foi de 4,4 por cento, derrubadas por ações de tecnologia, cujas empresas dependem muito de suas exportações para os Estados Unidos. Em Hong Kong o índice de blue chips encerrou em queda de 8.6 por cento. O índice das companhias continentais afundou 12 por cento. O índice Hang Seng já perdeu 19 por cento em 2008. O índice australiano S&P/ASX 200 caiu 7 por cento, sua maior queda percentual numa única sessão, puxada pela mineradora BHP Billiton, que recuou quase 7 por cento.