Bolsas asiáticas encerram pregão em baixa

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quinta-feira, 12, em baixa, após o Congresso americano chegar a um acordo na quarta-feira, 11, sobre o formato do pacote de estímulo à economia, abrindo caminho para a legislação de US$ 789 bilhões ser aprovada em votação na sexta-feira. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio perdeu 240,58 pontos (3,02%), aos 7.705,36. Já o índice Topix perdeu 17,81 pontos (2,28%), aos 760,29. O índice Kospi da bolsa de Seul baixou 10,34 pontos (0,87%), para 1.179,84. Por outro lado, o índice de ações tecnológicas Kosdaq teve alta de 2,51 pontos (0,65%), aos 385,92. O Banco Central sul-coreano anunciou o corte da taxa básica de juros para 2% nesta quinta-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, terminou a jornada com resultado negativo de 2,05%. Em Bangcoc, a queda do índice SET foi de 0,34% e, em Xangai de 0,56%. Os outros mercados fecharam em alta. Jacarta subiu 0,01%, Manila 1,39% e Austrália 1,81%.