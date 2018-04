Bolsas asiáticas fecham com resultados negativos

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta segunda-feira, 9, em baixa, na semana em que todas as atenções estarão voltadas para as discussões sobre o plano de resgate dos Estados Unidos. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio perdeu 107,59 pontos (1,33%), aos 7.969,03. O índice Topix caiu 11,94 pontos (1,51%), para 778,90. O índice Kospi da bolsa de Seul baixou 7,57 pontos (0,63%), para 1.202,69. O indicador de ações tecnológicas Kosdaq caiu 1,96 pontos (0,52%) para 376,83. Nesta terça-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner vai expor o plano de resgate dos sistema financeiro do presidente Barack Obama.