Bolsas asiáticas fecham em alta O índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, fechou com valorização de 2,39%, ou 317,12 pontos, em 13.570,43 pontos, o nível mais alto desde 11 de junho de 2001. As ações do setor imobiliário comandaram os ganhos, que foram sustentados pela esperança de que a entrada do ano novo chinês vai estimular as vendas de imóveis e elevar os preços das residências. "Os recursos vão continuar entrando e o clima é positivo. Sempre que houver alguém realizando lucro, haverá também suporte para as ações", disse o estrategista Phillip Securities, da Y.K. Chan. As ações negociadas na bolsa de Seul, na Coréia do Sul, reverteram as peredas do começo do pregão, e o índice Kospi fechou em alta de 0,53%, ou 4,57 pontos, em 861,37 pontos, o maior nível de fechamento desde 22 de maio de 2002. Segundo o analista Rho Yong-Suk, da Hyundai Securities, os investidores estrangeiros compraram ações, animados pela expectativa de balanços positivos a serem divulgados esta semana nos EUA. O mercado sul-coreano vai fechar amanhã e reabrir somente na próxima segunda-feira, por causa do feriado do ano novo lunar. Em Jacarta, o JSX Composto fechou em alta de 0,87%, ou 6,64 pontos, em 773,12 pontos. Em Kuala Lumpur, o índice Composite ganhou 0,70%, ou 5,75 pontos, fechando em 824,66 pontos. Em Manila, o PSE avançou 1,77%, ou 26,86 pontos, para 1.546,89 pontos. O índice Strait Times, da bolsa de Cingapura, fechou em alta de 0,88%, ou 16,23 pontos, em 1.865,44 pontos. A bolsa de Taiwan não abriu por causa de feriado. Bolsa de Tóquio fecha em +0,6% A decisão surpreendente do Banco do Japão de elevar a meta de liqüidez em três trilhões de ienes, para uma nova faixa entre 30 trilhões e 35 trilhões de ienes, deu mais combustível para a corrida na Bolsa de Tóquio, e o índice Nikkei atingiu momentaneamente seu maior nível em três meses. O mercado já operava em alta, sustentado pela compra de papéis de alta tecnologia por investidores estrangeiros. O índice fechou em alta de 0,61%, ou 66,77 pontos, em 11.103,10 pontos. Foi o terceiro pregão consecutivo de ganhos. Animados pelas altas contínuas dos mercados acionários estrangeiros, os investidores começaram a comprar ações em Tóquio após o Nikkei ter recuado na abertura, fazendo com que o índice voltasse ao território positivo e mantendo a bolsa em alta durante o restante do dia. A decisão do BOJ também contribuiu para que o iene caísse levemente frente ao dólar, estimulando a compra de ações de empresas exportadoras e de alta tecnologia. Advantest fechou em alta de 2,7%, enquanto a fabricante de equipamentos para escritório Ricoh ganhou 3%. Honda subiu 2,4%, e Toyota avançou 1,4%. Vários investidores acreditam que o Nikkei 225 vai continuar subindo nos próximos pregões. "A menos que algo muito ruim aconteça para as ações norte-americanas, a tendência de alta dos mercados estrangeiros e do Nikkei vai se manter", comentou um operador de uma corretora local. Muitos participantes acreditam que o índice irá em breve ultrapassar a máxima intraday registrada em 21 de outubro, de 11.238,63 pontos. No front geopolítico, alguns investidores poderão ficar cautelosos com as ações japonesas por causa da presença de soldados do país no sul do Iraque, onde prestam assistência humanitária. Foram divulgadas reportagens afirmando que essas tropas poderão ser alvo de um ataque terrorista.