Bolsas asiáticas fecham em alta com PIB da China

O Produto Interno Bruto da China cresceu 7,5% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano anterior, desacelerando de uma alta de 7,7% nos três primeiros meses do ano. Contudo, apesar de uma expansão mais lenta, a leitura do segundo trimestre ficou em linha com a mediana das previsões de 18 economistas consultados pela Dow Jones.

Mercados de toda a região se movimentaram pouco no início da sessão asiática, embora tenham encontrado um certo impulso para cima após a divulgação dos dados.

O outro indicador importante dos dados econômicos da China foi a produção industrial, que cresceu 8,9% em junho na comparação anual, de uma previsão de alta de 9,1%, ficando abaixo do crescimento de 9,2% de maio. Investimento em ativos fixos também decepcionou um pouco, com 20,1% de crescimento anual no primeiro semestre, em comparação com uma previsão de 20,2%. As vendas no varejo, no entanto, aceleraram para 13,3% no ano em junho.

Na China continental, o índice Xangai Composto ganhou 1%, para 2.059,39 ponto, com ganhos significativos em empresas do setor financeiro. O órgão regulador de valores mobiliários da China disse na sexta-feira que quase dobrou a quota para o programa de investidores institucionais estrangeiros qualificados para US$ 150 bilhões, de US$ 80 bilhões, e permitiu que mais investidores de Cingapura e Londres participem no programa.

O índice Shenzhen Composto subiu 2,3%, para 961,41 pontos nesta segunda-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,1%, aos 21.303,31 pontos.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,1%, para 4981,10 pontos. Já na Coreia do Sul, o índice Kospi Composite ganhou 0,3% e terminou a sessão aos 1.875,16 pontos. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted fechou em alta de 0,4%, aos 8254,68 pontos, ainda que muitos investidores continuem cautelosos e preocupados com a desaceleração do crescimento chinês. Nas Filipinas, o índice PSEi avançou 0,7%, para 6619,95 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.