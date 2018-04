Bolsas asiáticas fecham em alta pela 4a sessão consecutiva

O iene registrou valorização, enquanto o apetite por risco diminuiu antes de mais resultados de bancos dos Estados Unidos, incluindo o Citigroup e o Bank of America.

"Já nesta manhã havia um pouco de realização de lucros e um ligeiro movimento de saída de ativos de maior risco", disse Mitul Kotecha, diretor de estratégia da Calyon, em Hong Kong.

Fortes balanços de importantes companhias norte-americanas continuaram animando os mercados globais na quinta-feira. O JPMorgan Chase anunciou lucro trimestral 36 por cento maior, enquanto a International Business Machines divulgou balanço acima das expectativas após o fechamento do pregão em Wall Street.

Contudo, o JPMorgan também registrou um aumento nas perdas com crédito, mostrando que a recuperação econômica ainda tem um longo caminho a percorrer. Tanto Citigroup como Bank of America devem apresentar desempenhos relativamente mais fracos no segundo trimestre, afirmou um trader.

"Os balanços dos bancos norte-americanos têm sido otimistas, mas há preocupações de que os resultados positivos possam ser limitados ao segundo trimestre", disse Takahiko Murai, gerente geral de ativos da Nozomi Securities.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, subiu 0,55 por cento, para 9.395 pontos, e parece estar a caminho de atingir o maior patamar de fechamento em um mês.

O Nikkei avançou 5 por cento durante a semana, elevando para 34 por cento os ganhos acumulados até agora neste ano.

A cautela antes de um final de semana prolongado no Japão limitou o desempenho do mercado, também pressionado desde segunda-feira por incerteza política, após o impopular primeiro-ministro, Taro Aso, convocar um eleição para o dia 30 de agosto.

"O mercado japonês está em alta, mas ainda razoavelmente fraco em comparação aos ganhos nos Estados Unidos, principalmente porque a situação política está deixando os investidores cautelosos", afirmou Soichiro Monji, estrategista-chefe da Daiwa SB Investments.

"Mas, em geral, o pior já passou para o mercado. Se a temporada de resultados no Japão, que esquentará no final da próxima semana, se mostrar animadora, os investidores institucionais provavelmente deixarão a postura de cautela e começarão a se mexer", acrescentou ele.

A bolsa de SYDNEY subiu 0,13 por cento, enquanto TAIWAN avançou 1,04 por cento e CINGAPURA, 1,25 por cento.

As ações negociadas em XANGAI tiveram alta de 0,19 por cento e em SEUL, de 0,55 por cento. Já o mercado de HONG KONG saltou 2,42 por cento.

Às 7h41 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne os principais papéis da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 1,2 por cento, para 333 pontos.