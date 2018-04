Bolsas asiáticas fecham em baixa seguindo mercado americano

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta terça-feira, 11, em baixa, com exceção dos mercados de Manila e Bangcoc, seguindo o mercado americano que fechou em queda após o temor com o tamanho da recessão que pode atingir o mundo todo voltar a dominar os negócios. Saiba os assuntos que serão discutidos no G-20 De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Especialistas dão dicas de como agir no meio da crise Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu 272,13 pontos (-3%), para 8.809,30. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, caiu 27,29 pontos (-2,97%), para 889,36. Em Hong Kong, a queda do índice Hang Seng chegou a -2,63%. O indicador Kospi da bolsa sul-coreana perdeu -2,06%. Em Cingapura, a baixa do Strait Times foi de -2,92%. Os mercados de Sydney e de Xangai também encerraram em baixa, -3,40% e -1,66%, respectivamente. Apenas as bolsas de Bangcoc e de Manila fecharam com ganhos. O índice SET subiu +0,12% e o PSEI, +0,48%.