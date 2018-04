Bolsas asiáticas fecham em forte alta

Seguindo a alta dos mercados americanos e europeus, as Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta terça-feira, 25, em alta, após um plano bilionário de resgate do Citigroup, um pacote de estímulo fiscal do governo britânico de 20 bilhões de libras (US$ 30,24 bilhões) e a confirmação de Timothy Geithner como secretário do Tesouro do governo de Barack Obama nesta segunda-feira. Apenas a Bolsa de Xangai encerrou em baixa. Veja também: Bovespa sobe 9,4%, com notícias nos EUA e Reino Unido Dólar segue ânimo global nas bolsas e cai 5,52%, a R$ 2,328 Reino Unido lança novo pacote anticrise de US$ 30 bilhões EUA vão injetar US$ 20 bilhões para salvar o Citigroup De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 413,14 pontos (5,22%), para 8.323,93. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, subiu 28,89 pontos (3,59%), aos 831,58. O indicador Kospi, de Seul, aumentou 1,36%, para se situar a 983,32 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 3,93%, aos 12.947,60. Em Manila, o indicador PSEI aumentou 6,03%, aos 1.908,18. O índice de Jacarta subiu 2,71% e o de Cingapura, 2,68%. A alta em Bangcoc foi de 1,60% e a de Kuala Lumpur, 0,20%. Na Austrália, a bolsa subiu 5,51%. Xangai foi na contramão dos outros mercados e fechou em baixa de 0,44%.