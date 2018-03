Bolsas asiáticas fecham no azul; PIB sul-coreano sustenta Seul

O índice MSCI que reúne as principais ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão permanecia estável, mantendo-se abaixo da máxima em quase 15 meses atingida na semana passada. Às 7h52 (horário de Brasília), o indicador subia 0,03 por cento, para 412 pontos.

A economia sul-coreana se expandiu 2,9 por cento de julho a setembro, avanço mais rápido desde o começo de 2002. Contudo, grande parte do crescimento resulta de ajustes de estoques, deixando analistas com dúvidas sobre se o banco central poderá elevar a taxa básica de juro neste ano.

Os papéis negociados em SEUL ganharam 1,03 por cento, estimulados por compras estrangeiras, com as redes de varejo, como a Shinsegae Co Ltd, em valorização por esperanças de melhora no consumo. A farmacêutica sul-coreana Green Cross também contribuiu com o avanço, disparando 14 por cento.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, teve alta de 0,77 por cento, a 10.362 pontos, atingindo o maior patamar de fechamento em quatro semanas, embora ainda esteja abaixo do pico em 2009.

Exportadores, como a Honda Motor, foram ajudados pela recente fraqueza do iene, enquanto a fabricante de maquinários Kawasaki Heavy apresentou bom desempenho ancorado em notícias sobre um projeto ferroviário de alta velocidade na China.

"O mercado está otimista sobre os resultados japoneses, conforme a temporada de anúncios se aproxima", disse o diretor de operações da Tachibana Securities, Kenichi Hirano.

As ações da Japan Airlines, que está buscando ajuda de bancos e do governo, avançaram 2,6 por cento.

A bolsa de XANGAI encerrou estável, com variação positiva de 0,06 por cento, puxada pela firmeza de ações de blue chips em meio a expectativas de resultados corporativos positivos.

O indicador TAIEX subiu 0,25 por cento, conforme notícias de que Taiwan e China podem acelerar negociações sobre um acordo econômico impulsionaram ganhos de papéis do setor financeiro, como Chinatrust Financial.

O mercado de HONG KONG permaneceu fechado em razão de feriado.

CINGAPURA ganhou 0,05 por cento, enquanto SYDNEY recuou 0,6 por cento.