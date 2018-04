Bolsas asiáticas fecham pregão com resultados mistos

As bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quinta-feira, 5, com resultados mistos. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio perdeu 89,29 pontos (1,11%), aos 7.949,65. Já o índice Topix perdeu 6,37 pontos (0,80%), aos 786,41. O índice Kospi da bolsa de Seul caiu 17,49 pontos (1,46%), para 1.177,88. Por sua parte, o indicador de ações tecnológicas Kosdaq teve baixa de 5,39 pontos (1,42%), aos 373,49. A Bolsa de Xangai também registrou perdas de 0,46%. Os outros mercados asiáticos fecharam com ganhos. O índice Hang Seng, de Hong Kong, aumentou 0,88%. Em Bangcoc, a alta foi de 0,45% e, em Jacarta, 0,32%. Manila registrou o maior aumento, 2,41%.