Bolsas asiáticas fecham pregão em alta

As Bolsas asiáticas fecharam o último pregão da semana com resultados positivos. O mercado sul-coreano conseguiu se recuperar após abrir em baixa. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio ganhou no fechamento 126,97 pontos (1,59%), aos 8.076,62. Já o índice Topix subiu 4,43 pontos (0,56%), aos 790,84. O índice Kospi da bolsa de Seul aumentou 32,38 pontos (2,75%), aos 1.210,26. Já o índice de ações tecnológicas Kosdaq subiu 5,30 pontos (1,42%), para 378,79.