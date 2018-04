Bolsas asiáticas fecham pregão em alta

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira, 13, em alta, com a expectativa da votação do pacote de estímulo americano de 789 bilhões de dólares pelo Congresso americano. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subiu 74,04 pontos (0,96%), aos 7.779,40. O índice Topix ganhou 4,30 pontos (0,56%), aos 764,59. O índice Kospi da Bolsa de Seul ganhou 12,06 pontos (1,07%) e terminou o pregão a 1.192,44. O indicador de ações tecnológicas Kosdaq teve alta de 9,77 pontos (2,53%), aos 395,69. Todos os outros mercados fecharam com resultados positivos: Hong Kong 2,38%; Bangcoc 1,01%; Jacarta 1,28%; Xangai 3,23% e Sydney 0,25%.