Bolsas asiáticas fecham pregão em alta

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quarta-feira, 25, com resultados positivos, seguindo a alta registrada pelo mercado de Nova York, que se recuperou na terça-feira após a pior queda em 12 anos registrada no dia anterior. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou em alta de 2,65%, ganhando 192,66 pontos e chegando a 7.461,22. Já o índice Topix subiu 2,1%, ganhando 15,34 pontos e chegando a 745,62. O indicador Kospi, de Seul, aumentou 0,30%, aos 1,067.08. Em Hong Kong, a alta foi de 1,61%. Os outros índices do mercado asiático também encerraram com ganhos: Cingapura 0,15%; Bangcoc 0,73%; Jacarta 0,33%; Manila 0,94% e Xangai 0,27%.