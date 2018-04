Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quarta-feira, 12, com perdas, puxadas pela resultado ruim de empresas e pelo temor de uma recessão global. Apenas Xangai, Hong Kong e Manila terminaram em alta. O mercado asiático também reflete as baixas das bolsas dos Estados Unidos e da Europa na terça-feira, 11. Veja também: Banco Mundial vai ampliar ajuda financeira a emergentes EUA lançam programa para evitar execução de hipotecas Mais países estão precisando de ajuda, diz Zoellick De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 113,79 pontos (-1,29%), para 8.695,51. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, caiu 14,30 pontos (-1,58%), aos 875,23. Em Seul, o quadro não foi diferente. O índice Kospi perdeu -0,43%. Em Bangcoc, a queda foi de -1,23%; em Kuala Lumpur, -0,82%; Cingapura, -0,49%; Jacarta, -0,81% e Sydney, -0,97%. Os mercados de Xangai, Hong Kong e Manila foram na contramão das outras bolsas e fecharam em alta de +0,84%, +0,40% e +0,03%, respectivamente.