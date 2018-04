Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta terça-feira, 17, em baixa, com os investidores esperando pelo detalhamento da ajuda do Tesouro aos bancos norte-americanos e pela apresentação do programa de Barack Obama para evitar execuções hipotecárias. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu 104,66 pontos (1,35%), aos 7.750,17, seu nível mais baixo em quatro meses. O índice Topix perdeu 13,57 pontos (1,76%), para 756,53. O índice Hang Seng da Bolsa de Valores de Hong Kong baixou 510,48 pontos (3,79%), aos 12.945,40. Em Seul, o indicador Kospi perdeu 4,11%. O indicador composto KLCI da Bolsa de Valores de Kuala Lumpur, na Malásia, caiu 0,95%. Em Bangcoc, o índice SET perdeu 1,92% e, em Jacarta, o indicador caiu 1,79%. Manila, Xangai e Cingapura também fecharam em queda de 0,83%, 2,93% e 2,55%.