Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa

As bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quarta-feira, 18, em baixa, seguindo o pessimismo dos mercados americanos e europeus. Nem a sanção do presidente Barack Obama ao pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões na terça-feira, ratificando um conjunto de medidas que tem como objetivo criar 3,5 milhões de empregos e energizar a abatida economia americana, animou os investidores asiáticos. O índice Nikkei, da Bolsa de Valores de Tóquio, caiu 111,07 pontos (1,45%), aos 7.534,44. Já o índice Topix perdeu 7,27 pontos (0,96%), aos 749,26. O Banco do Japão (BOJ, autoridade monetária) começou nesta quarta-feira em Tóquio uma reunião de dois dias destinada a estudar a taxa básica de juros, atualmente em 0,1%. Em Seul, o índice Kospi perdeu 14 pontos (1,24%), aos 1.113,19. Por outro lado, o indicador de ações tecnológicas Kosdaq subiu 6,90 pontos (1,80%), para 390,07.