Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quinta-feira, 26, com resultados negativos, com exceção de Cingapura e Sydney. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu no fechamento 3,29 pontos (0,04%), aos 7.457,93. Já o índice Topix perdeu 3,09 pontos (0,41%), aos 742,53. O indicador Kospi, de Seul, perdeu 1,15%, aos 1,054.79. Em Hong Kong, o índice Hang Seng baixou 0,85%. As outras bolsas asiáticas também fecharam em queda: Kuala Lumpur 0,34%; Bangcoc 0,53%; Jacarta 0,75%; Manila 0,36% e Xangai 3,87%. Apenas Cingapura e Sydney fecharam em alta 0,04% e 0,48%.