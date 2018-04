Bolsas asiáticas fecham pregão em baixa, seguindo NY

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira, 20, em baixa, após a queda de 11,9% do índice Dow Jones e a perda de 89,68 pontos da bolsa americana, fazendo-a fechar no nível de 2002, 7.465,95 pontos. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu 141,27 pontos (1,86%), aos 7.416,38. Já o índice Topix teve queda de 12,06 pontos (1,6%), aos 739,53, seu nível mais baixo nos últimos 25 anos. A Bolsa de Hong Kong fechou com queda de 2,49%, aos 324,19 pontos. O índice Kospi, de Seul, registrou baixa de 3,72%. A queda em Kuala Lumpur foi de 1,10%. Em Bangcoc, o índice SET caiu 1,57%. Já em Jacarta e Manila, as baixas foram de 2,02% e 0,97%. A bolsa de Xangai foi na contramão dos outros mercados e encerrou em alta de 1,54%.