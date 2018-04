Bolsas asiáticas fecham pregão em queda

As Bolsas asiáticas acompanharam a queda do mercado de Nova York e encerraram o pregão desta terça-feira, 24, em queda. O índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em baixa de 3,41%%, aos 7.114,78 pontos, o nível mais baixo em 12 anos, na segunda-feira. Veja também: Bolsa de NY fecha no nível mais baixo em 12 anos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou em queda de 1,45%, perdendo 107,60 pontos e ficando com7.268,56. Já o índice Topix, da mesma bolsa, caiu 0,68%, perdendo 5 pontos e ficando com 730,25. O indicador Kospi, da Bolsa sul-coreana, perdeu 3,24% e fechou aos 1,063.88 pontos.