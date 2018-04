Bolsas asiáticas fecham último pregão da semana em alta

As Bolsas asiáticas fecharam o último pregão desta semana com ganhos, em um mercado pouco ativo pela falta de investidores estrangeiros, devido a ponte do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Apenas Xangai, Cingapura e Kuala Lumpur registraram perdas. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou hoje em alta de 138,88 pontos (1,66%), aos 8.512,27. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira jornada, subiu 5,79 pontos (0,70%), para 834,82. O índice Kospi da Bolsa de Seul aumentou 12,59 pontos (1,18%), aos 1.076,07. O indicador de valores tecnológicos Kosdaq subiu 3,12 pontos (1,03%), para 307,48. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,58% e, em Bangcoc, o índice Set aumentou 1,90%. O indicador de Jacarta ganhou 2,57% e o de Manila, 0,23%. Kuala Lumpur, Cingapura e Xangai fecharam em baixa de 0,44%, 0,26% e 2,44%, respectivamente.