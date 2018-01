Bolsas asiáticas registram queda nesta terça-feira Os mercados do sudeste asiático apresentaram baixas hoje. Taiwan fechou em queda de 2,26% puxada pelos resultados desapontadores de duas empresas de tecnologia e a notícia de que o Fundo Nacional de Estabilização está se desfazendo de seus bens. A bolsa filipina caiu 1,05%, depois de dois dias consecutivos de alta, com a contínua desvalorização da moeda local e preocupações sobre a situação política e a segurança do país. O índice Kospi, do mercado sul-coreano, encerrou o dia em queda de 0,49%. A exceção do dia foi o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, que subiu 0,54%. A procura por blue chips por fundos de hedge foi responsável pelo resultado. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,83%; Indonésia: -1,05%; Malásia: -0,55%; Tailândia: -1,07% e Cingapura: -1,89%.