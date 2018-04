Bolsas asiáticas registram resultados mistos na abertura

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta quinta-feira, 19, com resultados mistos, após o presidente americano Barack Obama anunciar um plano de US$ 75 bilhões para ajudar até 9 milhões de mutuários a não perder suas casas por não conseguirem pagar o financiamento. De um modo geral, os mercados mundiais não se animaram muito com o novo pacote. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 1,39%, para 7.639,05 pontos. Por sua vez, o indicador Topix subia 1,02%, para 756,88 pontos. O dólar abriu em alta no mercado de divisas de Tóquio, a 93,62 ienes, contra os 92,58 ienes do último fechamento. Já o euro era negociado a 117,65 ienes e a US$ 1,2564, frente às cotações de 116,75 ienes e de US$ 1,2611 do dia anterior. O indicador composto KLCI, da bolsa de Kuala Lumpur, estava em 896,36 pontos, após subir 1,13 (0,13%). Já em Bangcoc, o ganho do índice SET, era de 0,39 ponto (0,08%), aos 439,99. Os outros mercados asiáticos, por sua vez, abriram em queda. O indicador Kospi, de Seul, perdia 3,20 pontos (0,29%) para se situar em 1.109,99 pontos. O índice de valores tecnológicos Kosdaq ganhava 5,32 pontos (1,36%) até 395,39 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caía 142,90 pontos (1,10%), aos 12.873,10. Em Cingapura, o índice Straits Times, perdia 19,17 pontos (1,16%), aos 1.631,89. E em Jacarta, o índice composto JKSE registrava queda de 3,66 pontos (0,28%), aos 1.326,95.