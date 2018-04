Bolsas caem com realização de lucros Os investidores das principais bolsas do sudeste asiático decidiram realizar lucros nesta sexta-feira, provocando baixa na maioria dos mercados. Em Seul, o índice Kospi fechou em -1,46%. O Nikkei 225 do mercado japonês caiu 0,55%, num movimento considerado natural depois de ganhos acumulados de 5,6% nas últimas quatro sessões. Nas Filipinas, o mercado encerrou praticamente estável, em -0,03%, depois de recuperar grande parte das perdas acumuladas no período da manhã. Já o mercado taiuanês encerrou o dia em alta de 0,95% com a procura por papéis do setor financeiro. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,01%; Indonésia: -0,82%; Malásia: +0,60%; Tailândia: +0,15% e Cingapura: -0,68%.