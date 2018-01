Bolsas da Ásia caem mas sem a intensidade de Seul As demais bolsas da Ásia não repetiram a queda de mais de 4% do mercado sul-coreano, mas o ambiente negativo predominou nas principais praças financeiras da região. Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o dia em 9.272,33 pontos, com perda de 172,93 pontos (-1,83%), influenciado pelas perdas de Wall Street na sexta-feira, quando o Dow Jones recuou 1,53% e o Nasdaq, 1,43%. As duas operadoras de telefonia móvel tiveram desempenhos abaixo da média do mercado, reagindo a preocupações sobre a competitividade. A China Unicom perdeu 3,7% e a China Mobile recuou 2,9%. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted fechou em 4.457,75 pontos, com baixa de 89,57 pontos (-1,97%). Faltando apenas uma sessão para fechar o ano, o índice deve ostentar uma queda de cerca de 20% no ano. Em Cingapura, o Straits Times caiu 9,63 pontos (-0,72%), para 1.331,95 pontos. Na Malásia, o KLSE Composto encerrou o dia em 648,43 pontos, com recuo de 1,96 ponto (-0,30%). As bolsas de Bangcoc, Jacarta e de Manila não funcionaram. As informações são da Dow Jones.