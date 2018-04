Bolsas da Ásia encerram em alta puxado por setor de energia

"O mercado teve um bom rali...e um número de pessoas tem sugerido que as coisas estão ficando um pouco caras", afirmou Martin Angel, operador da Patersons Securities, na Austrália.

O dólar se manteve perto da mínima em sete semanas, enquanto o iene sofreu venda generalizada, com os operadores basicamente acompanhando os mercados acionários como um termômetro do apetite ao risco dos investidores.

O rali de quatro meses dos mercados acionários globais pressionou ambas as moedas, que atuaram como ativos mais seguros durante a crise financeira.

A última onda de resultados nos Estados Unidos não apresentou tendência única, com lucro sólido da Apple e um balanço desanimador do Morgan Stanley.

Ainda assim, o ritmo de revisões positivas às estimativas de resultado, bem como sinais econômicos animadores, deixaram os investidores muito otimistas em relação ao desenvolvimento das metas de crescimento da Ásia.

"O leste emergente Ásia pode ver uma recuperação em forma de V, com o crescimento desacelerando acentuadamente em 2009 antes de retomar o ritmo dos últimos anos em 2010", disse Jong-Wha Lee, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento da Ásia, em um relatório.

A bolsa de Hong Kong registrou os maiores ganhos na região. Após recuar 1,3 por cento na quarta-feira, o mercado avançou 2,96 por cento, puxado por papéis do segmento imobiliário e ligados a recursos naturais.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, subiu 0,72 por cento, para 9.782 pontos, atingindo o maior patamar em três semanas, com a Sony e outros exportadores em alta diante da desvalorização do iene. A compra de futuros forneceu impulso adicional.

"Os resultados norte-americanos têm sido muito melhores que o esperado, especialmente para companhias de tecnologia avançada, e isso está trazendo esperanças de que os balanços japoneses também irão superar as expectativas", disse Nagayuki Yamagishi, estrategista da Mitsubishi UFJ Securities.

A temporada de resultados do Japão começa na próxima semana com a operadora de celulares KDDI.

As ações negociadas em CINGAPURA ganharam 1,39 por cento e em XANGAI subiram 0,97 por cento. O mercado de SEUL avançou 0,16 por cento.

Na contramão, TAIWAN recuou 0,06 por cento e SYDNEY perdeu 0,11 por cento.

Às 7h42 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 1,14 por cento, para 346 pontos, puxado pelo bom desempenho dos papéis do setor de energia. Desde 13 de julho, o indicador saltou 13 por cento, tendo alcançado o nível mais alto desde setembro do ano passado na quinta-feira.