Bolsas da Ásia fecham de forma mista A bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng praticamente estável, em queda de 0,01%, ou 1,80 ponto, em 12.438,92 pontos. "O mercado está tomando uma pausa após ter subido por sete dias consecutivos, mas ainda há um movimento de compras", disse o diretor de pesquisa da Phillip Securities, Louis Wong. A bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em alta de 1,19%, ou 9,45 pontos, em 805,51 pontos, o nível mais alto desde 9 de julho de 2002. O mercado foi ajudado pelo forte desempenho das ações do setor bancário e da indústria pesada. O índice Weighted, da bolsa de Taiwan, fechou com ganho de 0,55%, ou 33,33 pontos, em 6.142,32 pontos, o maior nível de fechamento desde 29 de abril do ano passado. Os investidores compraram ações da velha economia acreditando que fortalecimento da moeda local poderá benefeciar essas companhias. O índice SET, da bolsa Bangcoc, na Tailândia, fechou em alta de 1,30%, ou 8,64 pontos, em 673,70 pontos. Em Jacarta, o JSX Composto subiu 1,49%, ou 9,32 pontos, para 635,81 pontos. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o Composite chegou ao fim do pregão em baixa de 0,31%, ou 2,50 pontos, em 813,49 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE, da bolsa de Manila, fechou em baixa de 0,09%, ou 1,33 ponto, em 1.430,94 pontos. Em Cinpagura, o índice Strait Times fechou em queda de 0,91%, ou 16,26 pontos, em 1.777,25 pontos.