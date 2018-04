Bolsas da Ásia fecham em alta após PIB da China e resultados

Ações negociadas em Tóquio atingiram o maior patamar em uma semana antes de reduzirem os ganhos mais para o final da sessão. O índice Nikkei subiu 0,8 por cento, para 9.344 pontos, puxado por ações de exportadores de alta tecnologia em meio à desvalorização do iene. Um balanço melhor que o esperado da Intel também estimulou esperanças de uma retomada nos gastos com tecnologia.

A Mazda Motor saltou mais de 6 por cento após o jornal Nikkei ter informado que a Toyota Motor planeja fornecer importantes componentes de veículos híbridos para a companhia.

No segmento de tecnologia, Canon subiu 1,6 por cento, Advantest 3,7 por cento e a fabricante de componentes eletrônicos TDK Corp 4,4 por cento.

As ações de companhias que se beneficiaram da demanda da China, como as fabricantes de maquinários de construção, incluindo a Komatsu, avançaram após dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês acelerou no segundo trimestre a 7,9 por cento.

Mas o avanço do Nikkei estagnou com persistente cautela à espera de mais resultados de empresas norte-americanas e em meio à incertezas políticas no país.

"Parece não haver escassez de fatores de suporte imediato para o mercado, com o iene enfraquecendo ainda mais e o PIB da China vindo forte", disse Tomomi Yamashita, gerente de fundos sênior da Shinkin Asset Management.

O PIB da China superou expectativas de alta de 7,5 por cento. No primeiro semestre, a economia chinesa cresceu 7,1 por cento.

As ações negociadas em SYDNEY ganharam 1,81 por cento, conduzidas por mineradoras diante da firmeza dos preços dos metais de base.

O mercado de TAIWAN avançou 0,62 por cento, enquanto o de CINGAPURA subiu 0,49 por cento e SEUL 0,8 por cento.

O indicador de HONG KONG teve alta de 0,57 por cento. Na contramão, XANGAI recuou 0,15 por cento.

Às 7h38 (horário de Brasília), o índice MSCI subia 1,1 por cento, para 329 pontos.