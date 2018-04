Bolsas da Ásia fecham em alta, aproximam-se de máximas em 2009 As bolsas de valores da Ásia terminaram em alta nesta quinta-feira, atingindo as máximas de 2009, após a volatilidade observada na véspera. As ações chinesas, que mais cedo operavam sem rumo claro, subiram depois que o banco central reiterou afrouxamento da política monetária.