Bolsas da Ásia fecham em alta com melhor apetite por risco As bolsas de valores da Ásia terminaram em alta nesta segunda-feira, atingindo o maior patamar desde o colapso do Lehman Brothers em setembro do ano passado, conforme uma perspectiva sólida sobre os resultados corporativos atraiu investidores para ativos de maior risco e rentabilidade.