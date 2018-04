Bolsas da Ásia fecham em alta com sinais de recuperação firme

O índice KOSPI, de SEUL, atingiu a máxima em um ano, enquanto o Nikkei, de TÓQUIO, fechou no nível mais alto em 10 meses, à medida que resultados trimestrais otimistas ao redor do mundo têm sido vistos como novos indícios de que as companhias estão se saindo bem e estão posicionadas para se beneficiarem de qualquer recuperação.

Os papéis da Sony saltaram 6,4 por cento após a companhia ter anunciado um prejuízo menor que o esperado na quinta-feira. Já a Nintendo registrou perdas depois de ter dito que seu lucro trimestral diminuiu com a desaceleração da demanda pelo popular aparelhos de videogame Wii.

A Coreia do Sul ofereceu mais sinais de recuperação na Ásia, elevando o won para o maior patamar em nove meses e meio. A produção industrial do país saltou 5,7 por cento em junho, ritmo mais do que duas vezes acima do esperado e o sexto aumento mensal consecutivo.

"Os resultados do período de abril a junho têm sido mais fortes que o previsto e tem havido um número satisfatório de revisões para cima de projeções. Tudo isso está melhorando a confiança e mantendo o mercado protegido", disse Yumi Nishimura, vice-gerente geral na seção de consultoria em investimentos da Daiwa Securities SMBC, em Tóquio.

Operadores do mercado aguardam dados sobre o desempenho da economia norte-americana no segundo trimestre, que devem ser divulgados mais tarde.

Alguns economistas acreditam que os números podem marcar o término da acentuada contração, conforme sinais apontam para uma retomada do crescimento na segunda metade do ano.

Os preços do petróleo ampliaram os ganhos junto com outras commodities, impulsionando as ações do setor de energia, como as da Sinopec Corp.

O dólar e títulos do governo perderam terreno, com investidores voltados para ativos de maior risco, como moedas de rentabilidade maior e ações.

O mercado de XANGAI subiu 2,72 por cento e registrava ganhos na semana, anulando o declínio de 5 por cento na quarta-feira em meio a vendas generalizadas, o que levantou temores de que o rali de quase 90 por cento das ações chinesas pode começar a se reverter.

A bolsa de SYDNEY ganhou 1,28 por cento, enquanto TAIWAN subiu 0,72 por cento e CINGAPURA avançou 0,87 por cento.

Os papéis negociados em HONG KONG tiveram valorização de 1,68 por cento.

Às 7h50 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 1,59 por cento, para 362 pontos.

Em julho, o indicador avançou 12 por cento, registrando o quarto ganho de dois dígitos nos últimos cinco meses diante da recuperação econômica da China.