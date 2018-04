Bolsas da Ásia fecham em alta pela 2a sessão consecutiva

As notícias estimularam o apetite por risco dos investidores, incluindo em negócios em moedas atreladas a commodities, como os dólares canadense e australiano. Em contrapartida, diminuiu a busca por ativos mais seguros e de menor rentabilidade, entre eles, o iene.

Os preços dos metais básicos também ganharam terreno, enquanto os futuros do petróleo avançaram acima de 60 dólares o barril, puxados pela firmeza dos mercados acionários e por dados que apontaram uma queda nos estoques norte-americanos na semana passada.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, avançou ligeiro 0,08 por cento, para 9.269 pontos, antes da divulgação de mais balanços de companhias dos Estados Unidos e do Japão.

"Há esperanças sobre os resultados corporativos, mas ainda é difícil imaginar que muitas companhias revisarão para cima suas perspectivas", disse Junichi Misawa, gerente de fundos sênior da STB Asset Management.

"Com as visões excessivamente otimistas sobre a recuperação econômica sumindo, o mercado agora quer dar um olhada nos resultados corporativos."

O Banco do Japão estendeu as medidas de financiamento corporativo além do prazo inicialmente planejado de setembro, e manteve a taxa de juro inalterada.

"A decisão do Banco do Japão de manter a política e ampliar o financiamento corporativo ficou dentro das expectativas, e eu vejo pouco impacto direto no mercado acionário", disse Tsuyoshi Segawa, estrategista de ativos do Mizuho Securitires.

O indicador Kospi, de SEUL, subiu 2,55 por cento, para 1.420 pontos, motivado por ganhos de 5 por cento nas ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e Hynix.

O mercado de SYDNEY fechou em alta de 1,48 por cento, após ter saltado 3,5 por cento na terça-feira, registrando o maior avanço diário até agora neste ano.

O dólar australiano se beneficiou da volta do apetite a risco, subindo para a máxima em uma semana. Já o iene apresentou forte desvalorização.

A bolsa de TAIWAN ganhou 1,49 por cento, enquanto a de CINGAPURA subiu 3,41 por cento e XANGAI 1,38 por cento.

Ações negociadas em HONG KONG avançaram 2,09 por cento.

Às 8h05 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 2,87 por cento, para 325 pontos.