Bolsas da Ásia fecham em alta; Taiwan ganha 1,32% As bolsas da Ásia não perderam o tom positivo nessa segunda-feira, apesar da elevação do alerta sobre riscos de ações terroristas nos EUA. A maioria dos mercados fechou em alta, após sessões com volumes reduzidos de negócio, em virtude da proximidade do Natal.O índice Taiwan Weighted subiu 75,88 pontos (1,32%), para 5.835,11 pontos, com os investidores redirecionando o foco para as perspectivas econômicas positivas do próximo ano, enquanto colocaram em segundo plano as preocupações sobre o ressurgimento da Síndrome Respiratória Severa Aguda (SARS, na sigla em inglês). A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., líder mundial na fabricação de semicondutores customizados, liderou a alta, com valorização de 2,5%, após o presidente da empresa, Morris Chang, ter informado, em matéria publicada pela "Barron´s", que as vendas da companhia devem crescer até 20% neste ano. O executivo também previu que o faturamento da indústria de semicondutores deve crescer de 12% a 15% no próximo ano. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta pelo terceiro dia, subindo 116,24 pontos (0,9%), para 12.487,99 pontos. As ações da China Life Insurance, que fizeram a estréia na bolsa de HK na quinta-feira, foram as mais ativas e fecharam com ganho de 9,8%. Os operadores afirmaram que diminuiu a pressão de investidores interessados em realizar lucros rápidos com os ativos da companhia. Além disso, as ações foram impulsionadas por especulações de que serão incluídas no índice MSCI. A Great Wall Automobile, que também começou a ser negociada nesse mês na bolsa, subiu 3,3%. O HSBC avançou 1,3%, após um balanço do governo ter mostrado redução no número de falências pessoais. Em Bangcoc, o Thai Set somou 9,18 pontos (1,29%), para 718,33 pontos. Na Malásia, o KLSE Composto fechou em 775,30 pontos, com valorização de 5,55 pontos (0,72%). Na Indonésia, o Jacarta Composto somou 2,10 pontos (0,31%), para terminar o dia em 674,39 pontos. Em Cingapura, o Straits Times ganhou 11,68 pontos (0,68%), para 1.722,49 pontos. Na Coréia do Sul, o índice Kospi caiu 6,66 pontos (0,82%), para 804,54 pontos. Nas Filipinas, o PSE Composto cedeu 1,21 ponto (0,09%), para 1.421,03 pontos.