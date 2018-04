Bolsas da Ásia fecham em baixa com preocupação sobre balanços

O iene se manteve firme frente a outras moedas, mostrando pouca reação às notícias de que o impopular primeiro-ministro, Taro Aso, vai convocar uma eleição geral em 30 de agosto.

Um forte rali no segundo trimestre, o início da temporada de férias de verão no hemisfério norte e dúvidas renovadas sobre a firmeza da economia global e resultados do segundo trimestre ajudaram a reduzir o apetite por ativos de maior risco dos investidores, como ações e commodities.

Os preços do petróleo despencaram 11 por cento na semana passada, registrando o maior declínio semanal desde o final de janeiro em meio ao aumento de preocupações de que uma recuperação econômica pode não acontecer em breve.

"O mercado tem sido muito otimista sobre uma recuperação econômica global no final deste ano, mas agora parece improvável que isso aconteça, então os preços do petróleo estão enfraquecendo", disse David Moore, analista de commodities do Commonwealth Bank of Australia.

O índice Nikkei, da bolsa de TÓQUIO, recuou 2,55 por cento, a 9.050 pontos, registrando o menor patamar de fechamento em oito semanas. O Nikkei agora acumula queda de 11 por cento frente à máxima atingida no final de junho.

O mercado de TAIWAN caiu 3,5 por cento diante de preocupações de que um futuro acordo de serviços financeiros com a China possa ser adiado, o que prejudicou as ações do setor bancário.

O indicador KOSPI, de SEUL, também retrocedeu 3,5 por cento, com notícias sobre a debilitada saúde do líder norte-coreano Kim Jong-il pesando.

"Especulação de que Kim Jong-il está sofrendo de câncer pancreático afetou negativamente os mercados...tais notícias destacam os riscos geopolíticos da Coreia do Sul e uma coisa que os investidores odeiam é qualquer tipo de incerteza", disse Lee Kyoung-su, analista de mercado da Taurus Investment & Securities.

A bolsa de SYDNEY caiu 1,49 por cento, enquanto CINGAPURA declinou 1,79 por cento e XANGAI 1,07 por cento.

As ações negociadas em HONG KONG perderam 2,56 por cento.

Às 8h04 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caía 2,7 por cento.