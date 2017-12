Bolsas da Ásia fecham no azul; Tóquio cai 0,55% As ações de pequena capitalização, como as da United Arrows, voltaram a atrair a atenção dos investidores na Bolsa de Tóquio, enquanto o índice Nikkei-225, que espelha o movimento das blue chips, fechou em baixa pelo segundo dia consecutivo, em -0,55%. Dando prosseguimento a uma recente tendência, os investidores continuaram ampliando posições em papéis de pequena capitalização, em razão das condições mais equilibradas de oferta e demanda desses papéis, enquanto as ações de ampla capitalização do mercado continuaram sendo afetadas por vendas mais fortes. Mercados asiáticos - A maioria das demais Bolsas da Ásia fechou em alta nesta sexta-feira, com o pregão da Indonésia e de Taiwan computando as melhores performances, de +4,96%, +2,56%. Após um início de sessão negativo, a Bolsa da Malásia encerrou a sessão em alta de 1,18%. Em Bangcoc, o índice Thai Set terminou o dia com valorização de 1,10%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou com alta marginal de 0,02%. Alheia ao ambiente positivo, a Bolsa de Hong Kong encerrou ligeiramente em baixa, com o índice Hang Seng recuando 0,57%. Em Cingapura, o índice Straits Times retrocedeu 0,29%. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,62%. As informações são da agência Dow Jones.