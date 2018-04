Bolsas da Ásia fecham sem direção comum, Japão amplia perdas As bolsas de valores da Ásia terminaram sem direção comum nesta sexta-feira, com o índice Nikkei, de TÓQUIO, em queda de 0,04 por cento, a 9.287 pontos. Incertezas sobre os resultados corporativos e a recuperação econômica mantiveram as ações japonesas próximas do nível mais baixo em sete semanas nesta sexta-feira, enquanto os preços das commodities, como o petróleo e o cobre, ganharam terreno após declínios recentes.