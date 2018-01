Bolsas da Ásia fecham sem sincronia As Bolsas da Ásia revezaram-se entre o negativo e o positivo, com as apostas sobre quais serão as decisões tomadas pelo Comitê de Mercado Aberto, do Federal Reserve, dando a direção para os negócios. Em Taiwan, a aposta na redução de 50 pontos-básicos da taxa básica de juro norte-americana provocou alta de 1,97% no índice Taiwan Weighted. Nas Filipinas, os dois dias seguidos de queda indicaram que os investidores ainda esperam um direcionamento mais claro e um programa de reforma econômica do novo governo da presidente Gloria Macapagal-Arroyo, que assumiu na semana passada. O índice PSE Composto terminou em baixa de 1,05%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou o dia em queda de 0,87%, pressionado por vendas programadas, apesar de ter transitado por território positivo na maior parte do pregão. Na Bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o dia com desvalorização de 1,28%. Na Indonésia, o índice Jacarta Composto subiu 0,79%. Na Malásia, o índice KLSE computou elevação de 0,39%. Em Cingapura, o índice Straits Times fechou em +1,52% e, na Bolsa de Bangcoc, o índice Thai Set recuou 2,20%, com perdas das ações dos setores financeiro e bancário. As informações são da agência Dow Jones.