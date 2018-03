Bolsas da Ásia recuam após PIB chinês não trazer surpresas

Notícias de que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês acelerou no terceiro trimestre para 8,9 por cento na comparação com igual período de 2008 e dados econômicos positivos de setembro, como de produção industrial, não conseguiram inspirar os investidores dos mercados acionários.

O índice de HONG KONG recuou 0,48 por cento, enquanto as ações negociadas em XANGAI perderam 0,62 por cento.

"A economia da China decolou, mas está voando com um motor apenas. A recuperação da China tem sido impressionante, mas ela depende muito de investimentos relacionados ao governo, financiados por empréstimos bancários agressivos", disse Brian Jackson, estrategista do Royal Bank of Canada, em Hong Kong.

"Para manter a economia crescendo em um ritmo rápido, precisamos ver uma recuperação mais generalizada."

O índice Nikkei, de TÓQUIO, teve desvalorização de 0,64 por cento, para 10.267 pontos, com exportadores perdendo terreno, já que a força do iene agrava a demanda. Além disso, dados mostrando que as exportações japonesas despencaram 30 por cento em setembro também afetaram a confiança.

A montadora Honda Motor e a gigante do segmento de tecnologia Toshiba contrariaram o desempenho do mercado, após jornais publicarem que ambas estão a caminho de superar as próprias projeções e anunciar lucros operacionais no primeiro semestre.

Em SEUL houve declínio de 1,42 por cento, puxado por perdas das principais companhias do setor de tecnologia, incluindo a LG Electronics, após comentários cautelosos sobre perspectivas. A fraqueza de papéis do segmento bancário, como os do Hana Financial, também exerceram pressão no mercado.

As ações da LG Electronics afundaram 4,98 por cento, para 114.500 wons, após a fabricante anunciar na quarta-feira um resultado trimestral acima das expectativas, mas alertar sobre um crescimento mais lento no quarto trimestre

A bolsa de TAIWAN retrocedeu 1,21 por cento, registrando a maior queda percentual diária em duas semanas, com investidores realizando lucros depois de recentes ganhos de exportadores de tecnologia, como a Mediatek. Entretanto, as perdas foram limitadas por ações do setor de turismo.

O mercado de SYDNEY teve oscilação negativa de 0,53 por cento, tomando fôlego conforme dúvidas sobre a recuperação dos Estados Unidos pressionavam ações com grandes divisões norte-americanas.

Analistas disseram que o fato de o mercado se manter melhor que Wall Street mostra que ainda há uma tendência de alta.

"Significa que o mercado está em ótima forma", afirmou Michael Hefferman, consultor sênior da Shaw Stockbroking. "Não é realização de lucros. É o mercado tomando fôlego."

Às 7h52 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais bolsas da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caía 1,30 por cento, para 406 pontos.